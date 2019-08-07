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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء مع اقتراب عيد الأضحي المبارك

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:36 ص
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء مع اقتراب عيد الأضحي المبارك
أسعار الأسماك
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت اسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 6-8-2019 ،  ليتراوح  سعر السمك البلطي بين 31 إلى 34 جنيها، وتراوح سعر قشر البياض مابين 50 جنيها و 66 جنيه ، ووصل سعر فيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، سجل البياض البلدي 55 جنيها، أما البلطي الأسواني 35 جنيها، فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيها وسمك الوقار بين 40 و70 جنيها.

وسجل الجمبري المجمد 165 جنيها، أما القراميط 20 جنيها والمكرونة السويسي 55 جنيها، وبلغ سعر البوري الممتاز بين 49 إلى 55 جنيها، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 90 إلى 180 جنيه، فيما بلغ سعر السردين المجمد بين 15 إلى 25 جنيها، وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 22 إلى 28 جنيها.
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