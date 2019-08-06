متاح الآن.. رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019





تم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 رسميا منذ قليل خلل المؤتمر الصحفي المنعقد بالوزارة اليوم الثلاثاء، وظل الطلاب يبحثون عن روابط فعالة لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 ، حيث يستطيع الطالب معرفة كليته بكل سهولة عبر الرابط المباشر والاساسي الذي نقدمه لكم وهو رابط بوابة الحكومة المصرية، فهو متاح الآن ويمكن للطالب من خلاله معرفة النتيجة بكل سهولة.





وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، اليوم الثلاثاء بمؤتمر صحفي.





ويمكن لكافة الطلاب للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الآن من خلاا الرابط الأساسي التي اتاحه الوزارة للطلاب للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.





نرفق إليكم رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق والذي يوفر النتيجة، بعد انعقاد مؤتمر صحفي ظهر اليوم من أجل إعلان النتيجة ومعرفة الحد الأدنى للكليات، وخلال هذا المؤتمر تم إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات المصرية التي كانت متاحة بالمرحلة الثانية.





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩









يتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من خلال الرابط التالي، رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، يجب الضغط علي الرابط السابق للاستعلام، وبعد الدخول علي الموقع الإلكتروني يتم إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطلاب، وعلي جميع الطلاب في المرحلتين الأولي والثانية الاحتفاظ برقمهم السري وعدم إعطاءه لأي شخص، حيث يمكن التلاعب في تلك الرغبات خلال مرحلة تقليل الاغتراب والتي ستتاح بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.



