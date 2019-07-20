تنسيق الثانوية العامة 2019، تقدم لكم "بوابة الفجر الإلكترونية" كل ما تريديون أن تعرفوه عن تنسيق الثانوية العامة 2019، و كيفية تسجيل رغبات الطلاب موقع اليوم السابع، ويمكنكم الآن معرفة تنسيق الثانوية العامة 2019 اليوم السابع، وتم فتح باب تسجيل الرغبات بشكل تجريبي، تنسيق المرحلة الاولي.





أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم السبت الموافق 20/7/2019، عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلبة الثانوية العامة 2019، في تنسيق المرحلة الأولى، تنسيق الثانوية العامة 2019، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019، وذلك وفقًا للحد الأدنى للمرحلة الأولى 2019‬‎.





ونُقدم لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة متابعة هذه الخطوات للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل الرغبات الخاصة بهم.





والحد الأدنى للمرحلة الأولى، تنسيق الثانوية العامة 2019، لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول 2019، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% فأكثر، وعدد الطلاب 30152، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، وعدد الطلاب 14690، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر، وعدد الطلاب 98471.





خطوات و إرشادات هامة للطالب علي استخدام الموقع لتسجيل الرغبات

خطوات تسجيل رغبات الطلاب





- قم بالدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية ( اضغط هنا ).





- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.





- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.



تنسيق الثانوية العامة 2019 | كيفية تسجيل رغبات الطلاب | فتح باب التسجيل | أماكن معامل التنسيق الالكتروني | موقع التنسيق



نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس يجب عليك في هذه الخطوة في التنسيق إدخال رقم جلوسك والرقم السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

الخطوة الثالثة: البيانات الأساسية يجب عليك في هذه الخطوة التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل (الاسم - المجموع - مجموعة المواد - التخصص - الإدارة التعليمية - المعهد الذى تتبعه). الخطوة الرابعة: إدخال أو تعديل قائمة الرغبات يعرض لك الموقع بعد ذلك، قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها، و في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها، وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل تنسيق الثانوية العامة 2019 مثل ( قواعد التوزيع الجغرافي - اجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك - موافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط - الحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك).

يمكنك من خلال هذه الخطوة أيضًا إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته، ويمكنك أيضًا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يمكن لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية تنسيق الثانوية العامة 2019، وبعد التسجيل الكترونيا، يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا، ويمكنك طباعة هذه المستندات، كما يمكنك أيضًا حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا. الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات فى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق.





تعرف على أماكن معامل التنسيق الالكتروني بالجامعات 2019/2020

القاهرة - معامل كلية الهندسة - معامل كلية الزراعة - معهد الدراسات والبحوث الاحصائية

الإسكندرية - كلية الأداب. - كلية العلوم. - المدينة الجامعية. - الهندسة. - التربية الرياضية بنين أبو قير.

دمنهور - معمل كلية التجارة المجمع النظري بالابعادية. - معمل كلية التربية. - معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي. - معمل كلية العلوم.

عين شمس - معمل كلية الحاسبات داخل الحرم. - معمل كلية آداب داخل الحرم. - كلية البنات بمصر الجديدة. - كلية الهندسة العباسية. - المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

أسيوط - معمل الحاسب الآلي بكلية الأداب. - معمل الحاسب الالى بقطاع (1).

طنطا - بمبنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي.

الزقازيق - معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

المنصورة - وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان. - كلية التربية بالحرم الجامعي. - كلية الصيدلة الحرم الجامعي.

دمياط - قاعة التنسيق الإلكتروني بالمدينة الجامعية بنين. - كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي. - كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة.

بني سويف - معمل لحاسب الآلي بكلية الإعلام. - معمل تكونولوجيا المعلومات. - معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي.

حلوان - المعل المركزى حرم الجامعة. - معمل كلية الهندسة بالمطرية. - معمل كلية الهندسة بحلوان. - معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم. - معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك. - معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك.

المنيا - معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي. - معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم. - معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الأهلي للجامعة.

قناة السويس - مركز تطوير التعليم الجامعي الكيلو 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية.

المنوفية - جمع الكليات (صالة كلية الحقوق) شبين الكوم.

السادات - إ دارة الجامعة – الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة.

جنوب الوادي - معمل التطوير 1, 2 , 3 بمنى المدرجات. - مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا. - نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الارضى بفرع الاقصر. - كلية الحاسبات والمعلومات. - كلية التربية بالغردقة.

الفيوم - معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة بالجامعة. - معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة. - معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم.

بنها - معمل كلية التجارة. - معمل كلية الزراعة بمشتهر.

سوهاج - معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب. - معمل مدرجات كلية التجارة.

كفر الشيخ - معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ.

بورسعيد - معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بورسعيد. - معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد.

السويس - معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة.

مرسى مطروح - معمل كلية التربية.

الوادي الجديد - معمل الرياضيات بكلية التربية.

العريش - معمل كلية التربية بالعريش.

أسوان - معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحاري.





فتح موقع التنسيق تجريبيًا وبدء التسجيل لطلاب المرحلة الاولي أشار الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم، بفتح موقع التنسيق الإلكتروني تجريبيًا، ويبدأ تنسيق الثانوية العامة 2019 رسميًا من صباح الغد الأحد الموافق 21/7/2019، ويستمر لمدة 5 أيام علي التوالي حتي يوم الخميس المقبل والموافق 25/7/2019.





مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 من المتوقع حدوث ارتفاع بمعدل بسيط عن العام الماضي في تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا توقعات تنسيق 2019، لمعرفة الحد الأدنى لجميع الكليات للشعب العلمية والأدبية لجميع مراحل التنسيق الخاصة بالعام الماضي من خلال روابط موجودة على موقع تنسيق البوابة الإلكترونية.

- الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الأدبية لعام 2018 ( اضغط هنا ).

( اضغط هنا ). - الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2018





احذر.. أخطاء يقع فيها طلاب الثانوية العامة خلال تنسيق الرغبات





- لا تتخطى المدة الزمنية المقررة لمرحلة التنسيق بأى شكل.





- ضع كل كليات القطاع الذى ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التى تأتى فى المركز الثانى من اهتماماتك.





- اقرأ جيدا تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.



- إذا كنت ترغب فى كلية من كليات القدرات لا تنسى اختباراتها.



- موقع التنسيق سيحاسبك على آخر تعديل أدخلته على الرغبات.





- تفحص جيدا الحدود الدنيا للكليات بالعام الماضى واتخذها مرشدا لك.



- تقليل الاغتراب لا يعنى إعادة التنسيق.



- لا توهم نفسك بأنه يمكن إعادة تنسيق رغباتك مرة أخرى.



- تأكد من عدم معرفة أى شخص رقمك السرى فقد يتلاعب فى تنسيق رغباتك.



- لا تترك قائمة رغباتك ناقصة واكتب الـ" 75" رغبة كاملة.