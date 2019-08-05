"حادث المنيل"..ماذا بحث المصريون على جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل أبرز الموضوعات المتداولة، اليوم الأثنين، 5 أغسطس، والتي جاء أبرزها حادث معهد الأورام، وتستعرض "الفجر" أبرز هذه الموضوعات خلال السطور القادمة.

حادث معهد الأورام

قدم النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب عزائه لأسر ضحايا حادث معهد الأورام، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأشاد البرلماني بتحرك جميع أجهزة الدولة التنفيذية في إدارة أزمة حادث معهد الأورام، خاصة وزارات الصحة والداخلية، إضافة إلى التحرك العاجل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وتواجدهم بمقر الحادث بعد وقوعه بدقائق.

برشلونة ضد أرسنال

حالة من الغموض تسيطر على مستقبل محمد الننى مع نادي أرسنال، بعد خروج الدولي المصري من تشكيله الفريق، امام فريق برشلونة في اطار استعداد الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وشارك النني في 17 مباراة فقط مع أرسنال فى الموسم الماضي، منها 8 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتى توج بلقبها مانشستر سيتي.

رئيس الوزراء يُعزى أسر ضحايا حادث المنيل

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث "المنيل" الذي وقع مساء أمس، أمام معهد الأورام، كما تابع رئيس الوزراء حالة المصابين في المستشفيات، ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

صافيناز

دعت الراقصة الأرمينية صافيناز متابعيها لحضور حفلها الراقص مع الفنان الشعبي أحمد شيبة، في إحدى المطاعم بالقاهرة، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.