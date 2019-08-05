خالد عكاشة: الداخلية تعاملت مع حادث معهد الأورام بقدر عالي من المهنية والاحترافية

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قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن التخطيط للعمليات الإرهابية يتم من قيادات مدربة ومؤهلة من قبل داعش.



وأوضح "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية تعاملت مع حادث معهد الاورام بقدر عالي من المهنية والاحترافية، والخروج للرأي العام المصري بالحقائق في أسرع وقت ممكن لتهدئة الرأي العام، ونحن امام درجة عالية من الشفافية ونحن نتابع مشاهد الانفجار عبر الشاشات، ورغبة في الكشف عن كافة الملابسات.



وتابع، أن الأجهزة الأمنية تتحرك عبر الساعة للتبع حركة حسم الإرهابية، موضحًا أن هذه السيارة كان مخطط لها أن تقوم بعملية في مكان أخر غير الذي انفجرت به أمام معهد الأورام، مشددًا على ان التحالف بين الجماعات الإرهابية وبعضها البعض أصبح واضح للعيان، وما حدث بالأمس هو نسخة من نسخ العمليات التي تقوم بها تنظيمات داعش وفروعها على مستوى العالم.

