النيابة العامة لـ للحجاج.. "تجنبوا المساءلة الجزائية"
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:37 م
الفجر السعودي
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أكدت النيابة العامة على ضرورة تعاون الحجاج مع رجال الأمن في التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة منهم يساعد في توفير أرقى وأفضل الخدمات.
وقالت النيابة: "سلوكياتك السليمة والصحيحة تمنحك التنعُّم برخاء الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن ووفرتها، وتجنبك المساءلة الجزائية".
وأكدت أنه يحظر الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات وفقًا للبند "أولًا / 18" من القرار الوزاري رقم (3000) المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
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