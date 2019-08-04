ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool vs Man city رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:56 م
يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool vs Man city رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 إلى ستاد ويمبلي في تمام الرابعة عصراً لمتابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية.

ستقوم قناة BeIN SPORTS 2 HD AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS 2 HD AR


من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي :- 
حراسة المرمى : أليسون
الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد
خط الوسط : جيمس ميلنر وفابينيو وجوردان هندرسون 
الهجوم : هاري ويلسون وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

أما التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي فسيكون كالتالي :- 
حراسة المرمى : إيدرسون 
الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو ونيكولاس أوتاميندي وفينسنت كومباني وكايل ووكر
خط الوسط : كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا
الهجوم : ليروي ساني وسيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ