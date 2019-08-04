نشرة أخبار الظهيرة.. إيران تعلن سقوط مقاتلة حربية جنوبي البلاد

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، إيران تعلن سقوط مقاتلة حربية جنوبي البلاد، فضلًا عن بدء إنشاء السوق الحضاري الجديد بالغردقة.





سقطت طائرة حربية إيرانية، صباح اليوم الأحد، بسبب عطل فني، فيما تمكن طياري المقاتلة، وعددهم اثنين من النجاة والهبوط على الأرض.





أعلنت وزارة الأثار في المؤتمر المنعقد، صباح اليوم، بالمتحف المصري الكبير عن مراحل ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون المذهب الخشبي الكبير والمنقول حديثًا من مقبرة الملك بالأقصر إلى المتحف المصري الكبير.





أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر؛ البدء في إنشاء سوق الخضار الجديد بشارع المصالح بالدهار بديلا للسوق الحالي.





تنظم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، الندوة الخامسة ضمن برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين)، حيث تعقد الندوة تحت عنوان آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم)، ويحاضر في الندوة الدكتور حسن جبر، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والدكتور محمد متولي منصور، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، وذلك بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.



