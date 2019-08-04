ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نشرة أخبار الظهيرة.. إيران تعلن سقوط مقاتلة حربية جنوبي البلاد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:00 م
نشرة أخبار الظهيرة.. إيران تعلن سقوط مقاتلة حربية جنوبي البلاد
Advertisements
طباعة
ياسمين مبروك
 
Advertisements
توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، إيران تعلن سقوط مقاتلة حربية جنوبي البلاد، فضلًا عن بدء إنشاء السوق الحضاري الجديد بالغردقة.

سقطت طائرة حربية إيرانية، صباح اليوم الأحد، بسبب عطل فني، فيما تمكن طياري المقاتلة، وعددهم اثنين من النجاة والهبوط على الأرض.

أعلنت وزارة الأثار في المؤتمر المنعقد، صباح اليوم، بالمتحف المصري الكبير عن مراحل ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون المذهب الخشبي الكبير والمنقول حديثًا من مقبرة الملك بالأقصر إلى المتحف المصري الكبير.

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر؛ البدء في إنشاء سوق الخضار الجديد بشارع المصالح بالدهار بديلا للسوق الحالي.

تنظم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، الندوة الخامسة ضمن برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين)، حيث تعقد الندوة تحت عنوان آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم)، ويحاضر في الندوة الدكتور حسن جبر، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والدكتور محمد متولي منصور، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، وذلك بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.

Advertisements
المزيد عن: طائرة حربية إيرانية سقوط مقاتلة حربية تابوت توت عنخ أمون آخر الأخبار أخبار الظهيرة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ