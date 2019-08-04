إيران تعلن سقوط مقاتلة حربية جنوبي البلاد

سقطت طائرة حربية إيرانية، صباح اليوم الأحد، بسبب عطل فني، فيما تمكن طياري المقاتلة، وعددهم اثنين من النجاة والهبوط على الأرض.

وقال التلفزيون الإيراني إن "مقاتلة حربية سقطت عند سواحل مدينة تنغستان جنوب إيران"، مضيفا أن "سبب سقوط الطائرة هو عطل فني".

وأضاف أن "طياري المقاتلة وعددهم 2 وصلوا إلى الأرض سالمين".