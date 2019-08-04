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ضابط فرنسي: المُخطط الحوثي الإرهابي يؤكد أن العقل المدبر "إيران وقطر"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:19 ص
ضابط فرنسي: المُخطط الحوثي الإرهابي يؤكد أن العقل المدبر إيران وقطر
الحوثيين
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وكالات
 
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أكد ضابط فرنسي بأن العقل المدبر للمخطط الحوثي والإرهابيين هم «إيران وقطر».

 

وقال الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية، فكتور فانون، في تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "اليمن العربي" - "إن العمليات الثلاث إرهابية التي نفذها مثلث الإرهاب في اليمن «الحوثيون، والقاعدة، وداعش» في اليمن خلال يومي «الخميس والجمعة»، تؤكد بوضوح أن هناك تنسيقاً بين التنظيمات الثلاثة ولا يمكن أن يكون هذا التنسيق بدون رأس أو قيادة، فالعمليات من حيث التخطيط والتنفيذ والمعدات والأسلحة المستخدمة تؤكد أن الممول واحد.

 

 وتابع "بالتالي فإن القيادة والمخطط واحد، وله هدف محدد، بالتعمق في الأمر وفي التقارير الاستخباراتية التي بين يدي أجهزة الأمن الأوروبية نلاحظ أن الهدف الذي تسعى إليه هذه التنظيمات الثلاثة «مثلث الإرهاب» هو السيطرة على الشرق والجنوب الشرقي اليمني أي المنطقة الجغرافية الاستراتيجية المطلة على بحر العرب ومضيق باب المندب، وهذا المخطط تحديداً معروف أن العقل المدبر له «إيران وقطر» خاصة بعد أن تأكدنا من أهمية المضايق كسلاح في يد إيران، واستغلالها لمضيق هرمز كسلاح للي ذراع أوروبا والعالم".

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