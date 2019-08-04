أبرز أخبار التوك شو السبت 3-8-2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:35 ص
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هدى عبد الرازق - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
المالية: نظام التأمين الصحي الشامل طموح.. ونستهدف حماية المواطن
وأشارت، إلى أن ثلث قيمة المنظومة سيكون من اشتراكات المواطنين، والثلث من مصادر مختلفة، منوهًا بأن الاشتراكات مقسمة بين العامل وصاحب العمل، حيث تهدف المنظومة إلى حماية المواطن صحيًا.
أديب عن حصول غير المستحقين على الدعم: "حرام.. ارحموا البلد"
وأضاف، "كده حرام نرحم البلد.. لأن في ناس يادوب بتاكل وتعيش"، مؤكدًا أن هناك أعداد أكبر تحصل على الدعم ويبيعه، ويعطيه لمزارع الدواجن.
"الأرصاد" تنشر بيانًا عاجلًا عن طقس الأحد
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة طقس غدا الاحد الموافق 4 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
"التموين": استبعاد 8 ملايين اسم وهمي من البطاقات حتى الآن (فيديو)
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الوزارة خلال الفترة السابقة قامت باستبعاد ما يقرب من 8 ملاايين اسم وهمي، وهذا لم يؤثر على أي مواطن.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
المالية: نظام التأمين الصحي الشامل طموح.. ونستهدف حماية المواطن
وأشارت، إلى أن ثلث قيمة المنظومة سيكون من اشتراكات المواطنين، والثلث من مصادر مختلفة، منوهًا بأن الاشتراكات مقسمة بين العامل وصاحب العمل، حيث تهدف المنظومة إلى حماية المواطن صحيًا.
أديب عن حصول غير المستحقين على الدعم: "حرام.. ارحموا البلد"
وأضاف، "كده حرام نرحم البلد.. لأن في ناس يادوب بتاكل وتعيش"، مؤكدًا أن هناك أعداد أكبر تحصل على الدعم ويبيعه، ويعطيه لمزارع الدواجن.
"الأرصاد" تنشر بيانًا عاجلًا عن طقس الأحد
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة طقس غدا الاحد الموافق 4 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
"التموين": استبعاد 8 ملايين اسم وهمي من البطاقات حتى الآن (فيديو)
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الوزارة خلال الفترة السابقة قامت باستبعاد ما يقرب من 8 ملاايين اسم وهمي، وهذا لم يؤثر على أي مواطن.
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