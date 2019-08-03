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"التموين": استبعاد 8 مليون اسم وهمي من البطاقات حتى الآن (فيديو)

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:14 م
التموين: استبعاد 8 مليون اسم وهمي من البطاقات حتى الآن (فيديو)
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الوزارة خلال الفترة السابقة قامت باستبعاد ما يقرب من 8 مليون اسم وهمي، وهذا لم يؤثر على أي مواطن.

وتابع "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الرقابة الإدارية قامت بتجميع قواعد بيانات عدم مستحقي الدعم في مكان واحد، وتم حذف ما يقرب من نصف مليون غير مستحق للدعم حتى الآن.

ولفت إلى أن الوزارة قامت باستبعاد النصف مليون مواطن على ثلاثة مراحل، وتم وضع معايير أخرى لإستبعاد الغير مستحقين في المرحلة الرابعة.
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