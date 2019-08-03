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بوطيب يخرج من حسابات الزمالك أمام ديكاداها الصومالي

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:58 م
بوطيب يخرج من حسابات الزمالك أمام ديكاداها الصومالي
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الفجر الرياضي
 
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خرج المغربي خالد بوطيب لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من حسابات الجهاز الفني للابيض، قبل أيام قليلة من مواجهة ديكاداها الصومالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب النجم المغربي من مباراتي الزمالك أمام ديكاداها، بعد اصابته الأخيرة في الركبة مع منتخب المغرب على هامش مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي يوم ١١ اغسطس الجاري، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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