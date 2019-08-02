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منة عرفة: شخصيتي في شقة فيصل سببت لي اكتئاب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:11 م
منة عرفة: شخصيتي في شقة فيصل سببت لي اكتئاب
منة عرفة
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مريم الشريف
 
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أكدت الفنانة منه عرفة، أن شخصية هبة التي قدمتها في مسلسل "شقة فيصل" ارهقتها كثيرًا وتسببت لها في اكتئاب نفسي. 

وأضافت عرفة، خلال لقائها في برنامج "الجمعة في مصر"، على قناة mbc مصر، أن الشخصية في العمل كانت مركبه، وتبكي كثيرًا وهذا ما أدى إلى خروجها بصعوبة من الشخصية بعد انتهاء العمل، معبرة عن سعادتها بنجاحه.
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