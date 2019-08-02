نشرة أخبار الظهيرة.. الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيّام

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينهم، الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيّام، وإدراج المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بالمرحلة الثانية للتنسيق.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من26 يوليو حتى 2 أغسطس 2019).

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا وفيديو توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من الإجراءت التنسيقية كافة مع وزارة التعليم العالي، لتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان والملحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وأن المعهد تم إدراجه بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة.





وأوضحت أنه سيتم قبول عدد ١٠٠ طالب من راغبي الالتحاق بالمعهد بعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول بالمعهد، وذلك لاختيار عدد ٥٠ طالبا في تخصصي السكك الحديدية في نظم الإشارات الكهربية، وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة، وسيستكمل باقي الأعداد بواقع ٥٠ من حملة الشهادة الفنية المتوسطة في ذات التخصصات لتشغيل المعهد وفقاً لاحتياجات السكك الحديدية.