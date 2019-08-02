نشرة أخبار الظهيرة.. الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيّام
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:00 م
الفجر
Advertisements
Advertisements
توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينهم، الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيّام، وإدراج المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بالمرحلة الثانية للتنسيق.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا وفيديو توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.
وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من26 يوليو حتى 2 أغسطس 2019).
أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من الإجراءت التنسيقية كافة مع وزارة التعليم العالي، لتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان والملحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وأن المعهد تم إدراجه بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة.
وأوضحت أنه سيتم قبول عدد ١٠٠ طالب من راغبي الالتحاق بالمعهد بعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول بالمعهد، وذلك لاختيار عدد ٥٠ طالبا في تخصصي السكك الحديدية في نظم الإشارات الكهربية، وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة، وسيستكمل باقي الأعداد بواقع ٥٠ من حملة الشهادة الفنية المتوسطة في ذات التخصصات لتشغيل المعهد وفقاً لاحتياجات السكك الحديدية.
أشارت وكالة الأنباء التونسية، إلى أن عملية قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية ستبدأ الجمعة في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ووقع الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الأربعاء، مرسوما يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وجه شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، قائلا: "هل يجوز للمرأة العمل في محل كوافير؟".
ومن ناحيته أوضح أحد علماء دار الافتاء، أن عمل المرأة في الكوافير جائز ما لم يشتمل على محرم، حيث أن لو هناك أشياء محرمة داخل عمل الكوافير، فلا يجب أن تفعل تلك الأمور، ولكن الأصل في الوظيفة جائز.
Advertisements