"الإفتاء": عمل المرأة في الكوافير جائز إلا إذا كانت به أشياء محرمة
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:49 ص
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، قائلا: "هل يجوز للمرأة العمل في محل كوافير؟".
ومن ناحيته أوضح أحد علماء دار الافتاء، أن عمل المرأة في الكوافير جائز ما لم يشتمل على محرم، حيث أن لو هناك أشياء محرمة داخل عمل الكوافير، فلا يجب أن تفعل تلك الأمور، ولكن الأصل في الوظيفة جائز.
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