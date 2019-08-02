عاجل.. هدف ميسي وبرشلونة ينضم إلى ساو باولو
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:11 ص
مني العوضي
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أعلن نادي ساو باولو البرازيلي رسمياً صباح اليوم الجمعة، عن التعاقد مع داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان وذلك بعد انتهاء مدة عقده مع النادي.
وانضم ألفيس إلى ساو باولو ليمثل صفوفه لمدة 3 سنوات مقبلة أي حتى 2022، وذلك بعد فترة مميزة قضاها في صفوف باريس سان جيرمان.
وكان ليونيل ميسي قد طلب من إدارة برشلونة استعادة خدمات ألفيس هذا الصيف إلا أن اللاعب المخضرم في الأخير انضم لصفوف ساو باولو.
وتوج ألفيس مؤخراً بلقب كوبا أمريكا 2019 مع منتخب البرازيل بعد الفوز في النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسبق لألفيس أن مثل عدة أندية مثل إشبيلية وبرشلونة من 2008 حتى 2016 بالإضافة إلى موسم واحد مع يوفنتوس وقضى الموسم الماضي في باريس سان جيرمان.
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