عاجل.. هدف ميسي وبرشلونة ينضم إلى ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي رسمياً صباح اليوم الجمعة، عن التعاقد مع داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان وذلك بعد انتهاء مدة عقده مع النادي.





وانضم ألفيس إلى ساو باولو ليمثل صفوفه لمدة 3 سنوات مقبلة أي حتى 2022، وذلك بعد فترة مميزة قضاها في صفوف باريس سان جيرمان.



