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"الإعلاميين" تنعى الإعلامي الكبير عادل المصري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:55 ص
الإعلاميين تنعى الإعلامي الكبير عادل المصري
الإعلاميين
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ميسون أبو الحسن
 
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نعى نقيب الإعلاميين طارق سعده، ومجلس النقابة، الإعلامي الكبير عادل المصري، رئيس القناة الثالثة سابقًا ونائب رئيس قطاع الإقليميات.

 

وقال سعده في بيان له اليوم: "فقدنا إعلاميا كبيرا على المستويين المهني كمذيع لامع مهني كان ممتلكا لأدوات مهنته، وعلى المستوى الإداري كان ناجحا بامتياز حيث كان من أفضل من أدار القناة الثالثة ثم نائبا لرئيس قطاع الإقليميات".

 

رحم الله الإعلامي الكبير عادل المصري رحمة واسعة وألهمنا وأسرته الصبر والسلوان.

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