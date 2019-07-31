نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء 31-7-2019: ثنائي الفريق يوجهان رسالة هامة للجماهير

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأربعاء الموافق 31-7-2019، أبرزها توجيه الثنائي المغربي رسالة هامة للجماهير، وسقوط العالمي وديًا.





ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الأربعاء الموافق 31-7-2019 كالتالي:





ثنائي النصر يوجهان رسالة هامة للجماهير

نشر وليد عبد الله، حارس مرمى نادي النصر السعودي، فيديو قصير يجمعه مع الثنائي الدولي المغربي "نور الدين امرابط"، وزميله "عبد الرازق حمدلله" وذلك عبر تطبيق سناب شات، حيث حرص نجوم النصر على توجيه رسالة هامة إلى جماهير العالي قبل بداية الموسم الجديد 2019-2020.





وخلال الفيديو، وجه وليد عبد الله سؤالًا إلى نور الدين امرابط حول الشيء الذي يخيفه قبل بداية الموسم الجديد، لتأتي الإجابة من أمرابط قائلًا: "نحن لا نخاف من أي شيء، وبعده عقب زميله عبد الرازق الحمدلله قائلًا: "أحنا رجال لا نخاف من أي شيء".





النصر يسقط في فخ الخسارة وديًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي معسكره الخارجي بالخسارة أمام نادي باسوش دي فيريرا البرتغالي، بهدف دون مقابل، في المبارة الودية التي جمعت بينهما اليوم.





وكانت هذه المباراة الودية الرابعة في معسكره المقام بالبرتغال، حيث خاض 3 مباريات أمام ساكفنيز وأنتهت بتفوقه النصر بثلاثية نظيفة، وتغلب بصعوبة على كالداس بهدف نظيف، بينما سقط في فخ التعادل أمام إشتوريل بنتيجة 2/2.





موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي

انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي معسكره الخارجي مساء اليوم الأربعاء، بالخسارة أمام نادي باسوش دي فيريرا البرتغالي، بهدف دون مقابل، في المبارة الودية التي جمعت بينهما.





وجاء المعسكر الخارجي بالبرتغال ضمن استعدادات الفريق النصراوي للمباراة المرتقبة بدوري أبطال آسيا، حيث يستضيف العالمي نظيره الوحدة الإماراتي، في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.





ويلتقي الفريقان على ستاد "الملك فهد الدولي" في تمام الثامنة مساء يوم الأثنين الموافق 5 أغسطس المقبل بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.





ويسعى الفريق النصراوي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة كبيرة، يضع بها قدمًا في دور الثمانية بالبطولة.