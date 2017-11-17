نشرة أخبار السادسة.. وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ مصر تكشف النقاب عن مبنى من العصر اليوناني الروماني في شمال سيناء، ووزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة.

مصر تكشف النقاب عن مبنى من العصر اليوناني الروماني في شمال سيناء

كشفت وزارة الآثار المصرية في بيان لها أن مهمة أثرية مصرية اكتشفت اليوم الأربعاء مبنىًا يونانيًا ضخمًا مصنوعًا من الطوب الأحمر والحجر الجيري في محافظة شمال سيناء.

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل إلى البلاد من الجانب السوري

أعلن الجيش الأردني أن قوة من المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل 18 شخصا حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية وضبط قطعة سلاح وكمية من الذخيرة والمخدرات كانت بحوزتهم.

الإمارات تمنح تأشيرات لمدة 5 و 10 سنوات للمستثمرين

أعلنت حكومة الإمارات، منح للتسهيل بالنسبة للمستثمرين الأجانب ومنها تأشيرات التقاعد الجديدة وتأشيرات إقامة لمدة 5 و 10 سنوات للمستثمرين الكفاءات ذات المهارة العالية.

البنتاجون يستعد لنشر قوات في أوروبا

يواصل الجيش الأمريكي البحث عن مقاولين لنقل ونشر قوات كبيرة في أوروبا.