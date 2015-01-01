ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البنتاجون يستعد لنشر قوات في أوروبا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:26 م
البنتاجون يستعد لنشر قوات في أوروبا
البنتاجون
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

يواصل الجيش الأمريكي البحث عن مقاولين لنقل ونشر قوات كبيرة في أوروبا.

 

فوفق وثيقة على موقع المشتريات الحكومي الرسمي نشرت في شهر يوليو، فإن إحدى إدارات البنتاجون تعتزم إبرام عقد لنقل الجنود والمعدات العسكرية الثقيلة من أجل توحيد القوات البرية الأمريكية في أوروبا.

 

وأشارت الوثيقة إلى أن الغرض من العقد هو ضمان إعادة الانتشار والنقل السريع للقوات الأمريكية، وكذلك دعم النقل للمناورات العسكرية الرئيسية.

 

كما يوضح التطبيق بوضوح الطرق التقريبية ونقاط العبور الحدودية وترتيب مرور النقاط الجمركية والاتجاهات الرئيسية والمسافات، والتي تمس تقريبا كل الأراضي الأوروبية من بريطانيا العظمى إلى دول البلطيق.

 

وتعتزم وزارة الدفاع الأمريكية التعاقد مع مجموعة كاملة من الرافعات لتحميل وتفريغ المعدات العسكرية والمركبات المدرعة. كما يفترض أن تنقل المركبات على طول طرق أوروبا على مركبات القطر التجارية مع المقطورات التي تحمل قدرة من 2.4 إلى 80 طن لكل منهما.

 

بالنسبة لتوصيل الموظفين يحتاج الجيش الأمريكي حسب الوثيقة، لحافلات بسعة من ثمانية إلى 70 راكبا مع متطلبات صارمة للسائقين. كما يتوجب أن تكون الحافلات ذات المسافات الطويلة مزودة بتكييف ومراحيض ومناسبة للحالات الطويلة دون توقف.

 

كما وضعت الوثيقة قيودا على قبول أطراف ثالثة في القواعد العسكرية الأمريكية وحلف الناتو، على سبيل المثال، يسمح فقط لمواطني دول الناتو بالنقل العسكري عبر أراضي المملكة المتحدة ورومانيا وبولندا. كما يمكن فقط للإسبان نقل المعدات والجنود الأمريكيين إلى القواعد في إسبانيا.

 

Advertisements
المزيد عن: نشر قوات البنتاجون أوروبا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا