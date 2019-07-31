نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات المؤتمر الوطني للشباب

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وزيرا الطيران والسياحة يتابعان سفر ضيوف الرحمن بمطار القاهرة، والرئيس السيسي يفتتح فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.

الرئيس السيسي يفتتح فعاليات المؤتمر الوطني للشباب

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، قائلًا: "أفتتح المؤتمر الوطني الشباب في نسخته السابعة سعيًا لحوار جاد".

وزيرا الطيران والسياحة يتابعان سفر ضيوف الرحمن بمطار القاهرة

تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عقب عودتهما من مراسم افتتاح أعمال تطوير مبنى الركاب رقم (٢)، بمطار الغردقة الدولى، مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة المخصص لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى كل من جدة والمدينة المنورة وذلك؛ لمتابعة إجراءات سفر ضيوف الرحمن الى الأراضى المقدسة من حجاج قرعة وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة.

وزير الخارجية يسلم رئيس الوزراء اليوناني رسالة من السيسي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في ختام زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا، "كرياكوس ميتسوتاكس"، رئيس وزراء اليونان، حيث تناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر واليونان، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

روسيا ترفض المشاركة في المحادثات الدولية بشأن فنزويلا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنّ موسكو لن تشارك في المحادثات الدولية بشأن الأزمة السياسية في فنزويلا المقرر عقدها في بيرو الشهر المقبل.

نائب المستشارة الألمانية يسعى لتهدئة التوتر في الخليج

دعا وزير المالية، نائب المستشارة الألمانية، أولاف شولتس، إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج، وفقا لما جاء في مقابلة مع صحف مجموعة فونكه.