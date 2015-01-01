الرئيس السيسي يفتتح فعاليات المؤتمر الوطني للشباب
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:10 م
أمنية فوزي
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، قائلًا: "أفتتح المؤتمر الوطني الشباب في نسخته السابعة سعيًا لحوار جاد".
وتابع السيسي"، خلال افتتاح المؤتمر الوطني للشباب: "شبابا مصر شباب بلادي، من العاصمة الإدارية الجديدة، إيمانًا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه؛ الحلم بمستقبل واعد بوطننا يليق بشعبه الكريم، ويقينًا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أبنائنا المتحمس".
وأكد: "نعمل بكل الإخلاص والتجرد من أجل تحقيق توصيات المجتمع، بكم يا شباب بلادي تحيا مصر".
وتابع السيسي"، خلال افتتاح المؤتمر الوطني للشباب: "شبابا مصر شباب بلادي، من العاصمة الإدارية الجديدة، إيمانًا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه؛ الحلم بمستقبل واعد بوطننا يليق بشعبه الكريم، ويقينًا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أبنائنا المتحمس".
وأكد: "نعمل بكل الإخلاص والتجرد من أجل تحقيق توصيات المجتمع، بكم يا شباب بلادي تحيا مصر".
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