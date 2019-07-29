نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 29/7/2019
الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:00 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 29/7/2019.
قال اللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة الفقر وصلت إلي نحو 32.5%، بزيادة بلغت 4.7 % عن أخر بحث تم إجرائة عن مستويات الفقر في 2015 والتي بلغت نسبة مستويات الفقر فيه نحو 27.8%.
أكدت وزارة المالية حرصها على استقرار السياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة نافية ما نشرته إحدي وكالات الأنباء بالكذب بشأن تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمرا مع مزارعي القطن في محافظتي الفيوم وبنى سويف بمقر محلج الفيوم المطور التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك نيابة عن اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة.
قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة ستبداء بحلول عام 2020 إجراء عمليات إعادة هيكلة شاملة من خلال دمج مصلحة الضرائب والدخل معا.
تنتظر وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء مراحل حذف غير المستحقين من الدعم؛ وفقًا للمعايير المحددة من قِبل لجنة العدالة الاجتماعية؛ وذلك لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للاستفادة من حصتهم في الدعم.
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة نجحت العام المالي الماضي في تسوية متأخرات ضريبية على جهات حكومية بقيمة 20 مليار جنيه.
قال وزير المالية محمد معيط، إن اجمالي الإيرادات الضريبية من الجهات السيادية بالدولة تراجع بنسبة 6.6% نهاية العام المالي الماضي وعلى أساس سنوي.
Advertisements
المزيد عن: مستويات الفقر الفواتير الالكترونية الشامل الحكومى اساس سنوي 7
- نائب وزير المالية: الإصلاحات الضريبية ستتواصل لدعم بيئة الاستثمار وزيادة العائدات
- "المالية" تعلن ارتفاع الحصيلة الضريبية فى أول 7 شهور من العام المالى
- وزير المالية: مصلحة الضرائب تحقق أكبر حصيلة فى تاريخها خلال 2018
- وزير المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة من 24 وحتى 28 من كل شهر
- فور توليه المنصب الجديد.. جولة مكوكية لرئيس الضرائب المصرية بالوجه البحري والإسكندرية
- وزير المالية: انتهينا من منظومة توحيد الإجراءات الضريبية
- وزير المالية: لا زيادة في معدلات الضرائب على الممولين
- مجلس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى
- وزير المالية: ١٤٢مليار جنيه الحصيلة الضريبية من "البنك المركزى وقناة السويس"