نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 29/7/2019





قال اللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة الفقر وصلت إلي نحو 32.5%، بزيادة بلغت 4.7 % عن أخر بحث تم إجرائة عن مستويات الفقر في 2015 والتي بلغت نسبة مستويات الفقر فيه نحو 27.8%.





أكدت وزارة المالية حرصها على استقرار السياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة نافية ما نشرته إحدي وكالات الأنباء بالكذب بشأن تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة.





عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمرا مع مزارعي القطن في محافظتي الفيوم وبنى سويف بمقر محلج الفيوم المطور التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك نيابة عن اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة.





قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة ستبداء بحلول عام 2020 إجراء عمليات إعادة هيكلة شاملة من خلال دمج مصلحة الضرائب والدخل معا.





تنتظر وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء مراحل حذف غير المستحقين من الدعم؛ وفقًا للمعايير المحددة من قِبل لجنة العدالة الاجتماعية؛ وذلك لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للاستفادة من حصتهم في الدعم.





قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة نجحت العام المالي الماضي في تسوية متأخرات ضريبية على جهات حكومية بقيمة 20 مليار جنيه.





قال وزير المالية محمد معيط، إن اجمالي الإيرادات الضريبية من الجهات السيادية بالدولة تراجع بنسبة 6.6% نهاية العام المالي الماضي وعلى أساس سنوي.









نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 29/7/2019.