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"المالية" تتعاقد مع شركات عالمية لميكنة الضرائب وإصدار الفواتير الإلكترونية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:13 م
المالية تتعاقد مع شركات عالمية لميكنة الضرائب وإصدار الفواتير الإلكترونية
وزارة المالية
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محمد عصام
 
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قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة ستبداء بحلول عام 2020 إجراء عمليات إعادة هيكلة شاملة من خلال دمج مصلحة الضرائب والدخل معا.

واضاف معيط، خلال تصريحات صحفية، ان عمليات هيكلية مصلحة الضرائب ستشمل التعاقد الميكنة الالكترونية، خيث تم التعاقد  مع شركة " IBM" لميكنه منظومة الضريبة الموحدة، بجانب التعاقد مع شركة ميكروسوفت لانشاء نظام الفاتورة الالكتروني.

جائت تصريحات وزير المالية محمد معيط خلال انعقاد مؤتمر صحفي للأعلان عن الايرادات الضربية المحققة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 660 مليار جنيه بزيادة 17% علي أساس سنوي.

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