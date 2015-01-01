"المالية" تتعاقد مع شركات عالمية لميكنة الضرائب وإصدار الفواتير الإلكترونية
الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:13 م
محمد عصام
Advertisements
Advertisements
قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة ستبداء بحلول عام 2020 إجراء عمليات إعادة هيكلة شاملة من خلال دمج مصلحة الضرائب والدخل معا.
واضاف معيط، خلال تصريحات صحفية، ان عمليات هيكلية مصلحة الضرائب ستشمل التعاقد الميكنة الالكترونية، خيث تم التعاقد مع شركة " IBM" لميكنه منظومة الضريبة الموحدة، بجانب التعاقد مع شركة ميكروسوفت لانشاء نظام الفاتورة الالكتروني.
جائت تصريحات وزير المالية محمد معيط خلال انعقاد مؤتمر صحفي للأعلان عن الايرادات الضربية المحققة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 660 مليار جنيه بزيادة 17% علي أساس سنوي.
Advertisements
المزيد عن: وزارة المالية الفواتير الالكترونية الضريبة الموحدة الاقتصاد المصرى اساس سنوي اخبار الاقتصاد
- وزير المالية: توفير 5 مليارات جنيه من منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في 6 اشهر
- وزير المالية: الانتهاء من إجراءات ميكنة معاملات الضرائب الشهر المقبل
- غدًا.. "المالية" تطرح مناقصة عالمية لميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية
- وزير المالية: لا نية لفرض ضرائب جديدة ونستهدف استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية
- "الضرائب" تكشف عن تفاصيل إصدار الفاتورة الإلكترونية المميكنة
- "المالية": الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك
- "المالية" تعلن عن مشاريع القوانين الجديدة خلال العام المالي الجديد
- عاجل.. الرئيس يصدر توجيهات مهمة خلال اجتماعه بمدبولى ووزير المالية
- الحروب الاقتصادية العالمية أثرت على تحصيل الإيرادات الضريبية محليًا