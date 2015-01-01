نشرة أخبار منتصف الليل.. روسيا تتهم الولايات المتحدة بتقويض الاتفاق النووي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ روسيا تتهم الولايات المتحدة بتقويض الاتفاق النووى، والأمين العام لمجلس النواب يلتقي نظيره البحريني.

الأمين العام لمجلس النواب يلتقي نظيره البحريني

التقى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، نظيره البحريني المستشار راشد محمد بو نجمة، أمين عام مجلس النواب البحريني، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب.

رئيس الوزراء يتابع موقف إنشاء وتطوير مشروعات المناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف إنشاءوتطوير المناطق الحرة والإستثمارية، ضمن برنامج عمل الحكومة (2018-2019 - 2021/ 2022)، بحضورالدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارة.

روسيا تتهم الولايات المتحدة بتقويض الاتفاق النووى

أعلنت روسيا، عقب اجتماع طارئ فى فيينا حول مسألة تطبيق الاتفاق النووى مع إيران، أن الأطراف المشاركة فى الصفقة أكدت تمسكها به رغم تقويضه من قبل الولايات المتحدة.

المالكي ينفي مزاعم الحوثيين باستهداف مطار نجران

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف العربي أحبط محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران السعودية.

القبض على 7 صيادين من الهند بدعوى الصيد الجائر في المياه السريلانكية

ألقت البحرية السريلانكية القبض على سبعة صيادين هنود اليوم /الأحد/ بدعوى أنهم يقومون بصيد غير مشروع في المياه الإقليمية التابعة لسريلانكا.