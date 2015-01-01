الأمين العام لمجلس النواب يلتقي نظيره البحريني

التقى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، نظيره البحريني المستشار راشد محمد بو نجمة، أمين عام مجلس النواب البحريني، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب.





وتناول اللقاء العلاقات القوية بين البلدين، وتبادل الجانبان الخبرات المختلفة بشأن آلية عمل الأمانة العامة في كلا المجلسين، لاسيما في ظل وجود مذكرة تفاهم سابقة بين الأمانتين.



