تشيلسي يضع خطته الحاسمة للتعاقد مع خليفة هازارد
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:19 م
عمر عبدالعزيز
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يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي مساعيه، من أجل التعاقد مع مهاحم من طراز فريد، لأجل تعويض رحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، فإن تشيلسي يدرس فكرة تقديم عرض لشراء ويلفريد زاها من كريستال بالاس، على أن بكون لاعبًا لتشيلسي في الصيف القادم بعد إنتهاء فترة حظر الإنتقالات.
الجدير بالذكر ان تشيلسي لم يقم بأي خطوة حقيقية من أجل التعاقد مع زاها (26 عام)، ولكن يُتوقع أن اللاعب مهتم بالإنتقال إلى البيت الأزرق بعدما تنتهي فترة العقوبة.
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