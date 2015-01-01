قرار ناري منتظر بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك يترقب

توقعت تقارير إعلامية، القرار الذي ستتخذه المحكمة الرياضية، بخصوص الطعنين اللذين تلقتهما من قبل ناديي الترجي والوداد ضد قرار "الكاف" القاضي بإعادة مباراتهما في نهائي دوري الأبطال.

وذكرت التقارير، أن محكمة التحكيم الرياضية "الطاس"، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، تتجه بنسبة تفوق 90 بالمئة إلى تأكيد قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، القاضي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي في ملعب محايد، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وبحسب التقارير دائما، فإذا قررت "الطاس" إعادة مباراة فريقي الوداد والترجي، وزكت قرار "الكاف"، فإن المباراة ستجرى يوم 7 أغسطس المقبل في غينيا الاستوائية.

وكانت المحكمة الرياضية أعلنت في وقت سابق، أنها ستصدر قرارها بشأن هذه القضية يوم 31 يوليو الجاري على أقصى تقدير.

وأثارت مباراة الوداد ومضيفه الترجي التي أقيمت على الملعب الأولمبي في "رادس" بضواحي تونس العاصمة، مطلع الشهر الماضي، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لا سيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو "VAR".

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز بدوري الأبطال مع نادي الزمالك المصري بطل الكونفيدرالية الإفريقية منتصف شهر أغسطس المقبل.