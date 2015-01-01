1.5 % تراجع في أسعار النفط عند التسوية

تراجعت أسعار النفط بنحو 1.5 % عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء، و انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.6 بالمائة عند 55.88 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع عند 57.64 دولار للبرميل خلال الجلسة.



وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.8 بالمائة عند 63.24 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 64.66 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.





وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 10.8 مليون برميل بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.





كما انخفض إنتاج النفط الأمريكية بمقدار 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 11.300 مليون برميل.





ويراقب المستثمرون عودة المحادثات التجارية الأسبوع المقبل على أمل التوصل لصفقة بين الصين والولايات المتحدة تقوض مخاوف تباطؤ الطلب.





ورغم ذلك ضغطت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وثم تباطؤ الطلب على تعاملات المستثمرين بعد بيانات سلبية بشأن النشاط الصناعي في العالم.





كما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده مستعدة لمفاوضات عادلة، إذا كانت لا تعني الاستسلام، وفقاً وكالة "رويترز"، في إشارة إلى احتمالية هدوء المخاوف الجيوسياسية.