تنسيق 2019 .. ننشر رابط تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية | خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2019





نقدم لطلاب الثانوية العامة 2019 كافة التفاصيل المتعلقة بـ تنسيق 2019 القبول بالجاماعات والمعاهد، وأعلنت اللجنة العليا للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية موعد تنسيق 2019 الخاص بالكليات والمعاهد، حيث انطلق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بثلاثة أيام وأجمعت التوقعات بارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكليات مقارنة بالعاميين الماضيين كذلك ارتفاع معدلات تنسيق المرحلة الأولى، نتابع معكم آخر تفاصيل التي تخص تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019.





ومن هنا، نلقي الضوء على الكثير من الإجراءات والخطوات الهامة للتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2019 (موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية)، ونرصد لكم آخر مؤشرات تنسيق 2019 المتوقعة بعد أن تم إعلان نتيجة الثانوية العامة مطلع الأسبوع الماضي وتم تحديد موعد التقديم على تنسيق المراحل المختلفة الأولى والتانية والثالثة لاتمام عملية ادخال الرغبات الخاصة.





تنسيق 2019





يواصل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، والناجحون من مرحلة الثانوية العامة، تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، حيث يستمر التسجيل بالمرحلة لمدة 5 أيام.

تم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.07% فأكثر لعدد 30152 طالبًا، أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 95% فأكثر لـ14690 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80% فأكثر، ما يصل لـ98471 طالبًا، بإجمالي بلغ 143313 طالبًا.





كما يواصل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق 2019 ، والناجحون من مرحلة الثانوية العامة، تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، حيث يستمر التسجيل بالمرحلة لمدة 5 أيام.

ويتاح للطلاب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، طوال الـ24 ساعة، وبدأ الموقع، في استقبال رغبات الطلاب، منذ مساء السبت الماضي، كما يُتاح للطلاب التسجيل عبر معامل الجامعات وأجهز الحاسب الآلي من الساعة 9 صباحا وحتى تمام الساعة 3 عصرا.

وشهدت معامل الحاسب الآلي بالكليات داخل الجامعات، والتي خصصت لتسجيل رغبات القبول، إقبالا كثيفًا من الطلاب، خاصة بجامعات العاصمة "القاهرة – عين شمس – حلوان"، في ظل إرشادات مستمرة من القائمين على معامل التسجيل للطلاب وتوجيهات للانتهاء من عمليات التسجيل بنجاح.





تنسيق الجامعات والمعاهد 2019





عملت وزارة التربية والتعليم المصرية على تسهيل تسجيل الرغبات للطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث سيتمكن كل طالب وطالبة من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المختلفة، عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس فقط، كما تم اتاحة التسجيل في معامل تنسيق القبول بالجامعات الموجودة في مختلف المحافظات، وحيث أن تنسيق الثانوية العامة يمر بثلاث مراحل.





مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019





من المتوقع حدوث ارتفاع بمعدل بسيط عن العام الماضي في تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا توقعات تنسيق 2019 ، لمعرفة الحد الأدنى لجميع الكليات للشعب العلمية والأدبية لجميع مراحل التنسيق الخاصة بالعام الماضي من خلال روابط موجودة على موقع تنسيق البوابة الإلكترونية.













تنسيق 2019





هذا ونترقب مع حضراتكم معرفة توقعات تنسيق 2019 ، والتي تبدو مرتفعة قليلا عن العام الماضي، كما أن وزارة التعليم العالي قد نفت أي نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة وقواعد التنسيق





ونستمر معكم في كافة التفاصيل المتعلقة بـ تنسيق الثانوية العامة 2019، والذي انطلق بداية تسجيل الرغبات الخاصة بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق يوم الأحد 21 يوليو 2019 والتي تستمر لمدة خمسة أيام، ولتسجيل الرغبات عبر الرابط من هنا





تنسيق 2019 على 3 مراحل





تنسيق 2019 اضغط هنا، برقم الجلوس والرقم السري واختيار الرغبات وطبعها. المرحلة الأولى بدأت بالفعل حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لـ، برقم الجلوس والرقم السري واختيار الرغبات وطبعها.





معرفة الكلية المرشح لها من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك عقب الحد الأدنى الذي سيتم إعلانه لكل مرحلة من مراحل تنسيق 2019 حسب البيان الصحفي الذي سيصدر في وقتها.

توقعات المؤشرات الأولية لـ تنسيق الجامعات 2019 المصرية، بأن يكون هناك زيادة كبيرة وخاصة في الحدود الدنيا من الكليات العلمية مثل كليات القمة، كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وترجع تلك الزيادة بسبب حصول عدد كبير من الطلاب على نسبة عالية تتراوح ما بين 90 ل100 % عن العام الماضي، وبين الوزير بأن نسب النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين، مما يعود بالضرر والزيادة الغير متوقعة والمفاجئة بالنسبة لـ تنسيق الكليات 2019.

توقعات تنسيق 2019 تشير بقبول طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، حيث يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري بين 93.3% و98.5% بينما الحد الأدنى لطب الأسنان بين 92.2 و98% وكليات الصيدلة 97.2% والعلاج الطبيعي عند 96.9%، وفي العام الماضي توقف الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية عند 98.04% بينما طب الأسنان عند 97.8% والصيدلة 96.8% وكلية العلاج الطبيعي عند 96.9%.





كما وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على انشاء قائمة من الكليات الجديدة وضمها لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، وتضم تلك القائمة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، كلية العلاج الطبيعي بالسويس، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والعمل على إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

وتعتبر كلية البترول والتعدين بجامعة السويس هي الأعلى في تنسيق كل عام، ويصل الحد الأدنى لها 99% لتدخل في صراع كبير مع كليات شعبة العلمي علوم التي تعد هي الكلية الأقوى في تنسيق 2019 بجانب كلية الطب، نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات.

وحرصًا من وزارة التربية والتعليم المصرية على المصلحة العامة للطلاب فقد عملت على زيادة عدد رغبات طلاب الثانوية العامة 2019 ليكون 75 رغبة بدل من 60 رغبة، ولكي تعمل على اعطاء الطالب الفرصة في كتابة جميع الرغبات التي يتمناها، كذلك لابد من مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي وشروطه الموجودة في بوابة التنسيق الإلكترونية المصرية.

وفي نفس السياق، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق بأن عدد الذين سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات وصل لقرابة 85 ألف طالب وطالبة للعام الجديد 2019-2020، وقد تمت عمليات تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2019 في سهولة دون أي شكاوي وانطلقت في السابعة صباحا من يوم الأحد الماضي، ولابد من تأكد الطلاب من صحة ادخال رغباتهم وتسجيلها بطريقة صحيحة وفق الارشادات المذكورة داخل المقال.

باستطاعة الطالب الدخول عدة مرات خلال الموقع الخاص بتسجيل الرغبات وتعديل رغباته مثلما يريد حتى بعد انتهاء المواعيد الخاصة بعملية واجراءات التسجيل، وسيتم ترشيح الطالب النهائي للكلية حسب آخر تعديل سجله الطالب عبر الموقع الإلكتروني، ويجب على الطالب الاحتفاظ بكود الدخول والرقم السري لضمان الحفاظ على سرية البيانات الخاصة به وضمان عدم السماح لأي شخص بالدخول وتعديل رغباته.

ونتواصل معكم في متابعة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى لليوم الثالث على التوالي في جميع المراكز والمعامل الحكومية والخاصة، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء باب القبول لتلقي أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وسيكون ذلك بدءا من غدا الأربعاء الموافق 24 يوليو وينتهي يوم الخميس 8 أغسطس 2019 عبر المكتب الرئيسي في القاهرة وفروعه المتواجدة في أسيوط والإسكندرية.



