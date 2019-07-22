نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن بعض المحكوم عليهم في ذكرى 23 يوليو

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ مصر تشارك في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز في فنزويلا، وغادة والي تفتتح مركز علاج وتأهيل الإدمان وتزور معرض ديارنا بمطروح.

غادة والي تفتتح مركز علاج وتأهيل الإدمان وتزور معرض ديارنا بمطروح

تزور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركزا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح، فيما تم تعليق لافتات وصور حملة "أنت أقوى من المخدرات" في الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة بالتزامن مع افتتاح المركز.

السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن بعض المحكوم عليهم في ذكرى 23 يوليو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29، الصادر بتاريخ 21 يوليو 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 351 لسنة 2019 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية .

مصر تشارك في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز في فنزويلا

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، نيابةً عن وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي استضافته كاراكاس خلال الفترة من 18 الى 21 يوليو 2019، بمشاركة السفير خالد عمران، سفير مصر لدى فنزويلا، بالإضافة الى المشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية للحركة المعنية بفلسطين التي عقدت على هامش الاجتماع الوزاري يوم 20 يوليو.

جرحى بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل قاعدة غاو الفرنسية في مالي

أعلنت فرنسا، يوم الإثنين، سقوط ثلاثة جرحى في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل قاعدة غاو الفرنسية في مالي.

وزير بريطاني يستقيل تحت "السحابة السوداء" للخروج من الاتحاد الأوروبي‎

استقال اليوم الإثنين، وزير بريطاني دأب انتقاد بوريس جونسون الذي يفترض أن يشغل منصب رئيس الوزراء، والذي تعهد بالخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بغير اتفاق، وذلك في أحدث استقالة قبل وصول جونسون إلى المنصب.