غادة والي تفتتح مركز علاج وتأهيل الإدمان وتزور معرض ديارنا بمطروح

تزور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركزا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح، فيما تم تعليق لافتات وصور حملة "أنت أقوى من المخدرات" في الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة بالتزامن مع افتتاح المركز.





ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان هو أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، في ظل حرص الدولة على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية علي كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية بجانب العمل على التوسع فى انشاء مراكز لعلاج مرضى الادمان فى مختلف المحافظات.





وعقب افتتاحها المركز؛ تزور غادة والي معرض ديارنا بمدينة مرسى مطروح والذي يستمر حتى ٨ أغسطس ٢٠١٩، وذلك في النادي الاجتماعي بمطروح التابع لجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية.



