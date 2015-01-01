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مواعيد عرض مسلسل "الواد سيد الشحات" على cbc

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:07 م
مواعيد عرض مسلسل الواد سيد الشحات على cbc
الواد سيد الشحات
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محمود حنفي
 
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تعرض قناة cbc، مسلسل "الواد سيد الشحات" للفنان أحمد فهمي، من الأحد للخميس . 

يُعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يعاد في الثانية صباحًا. كذلك تعرضه قناة cbc drama، في تمام الساعة 11 مساء.

تدور أحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة وعوالم أخرى.

المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي. من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن.
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