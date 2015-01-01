متى موعد عيد الأضحى؟.. تعرف على أول أيام عيد الأضحى المبارك
الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:34 م
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تصدر أول أيام العيد الأضحى المبارك تريند جوجل اليوم الإثنين 2019، حيث يبحث المواطنين في مصر والسعودية في الأونة الآخيرة على موعد عيد الأضحى 2019 - 1440، ويتساءلون متى موعد عيد الأضحى المبارك؟، ومن هنا ننشر لكم أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية والدول العربية،
متى موعد عيد الأضحى؟.. تعرف على أول أيام عيد الأضحى المبارك
وفقا للبحوث الفلكية فقد أكدت أن وقفة عرفات توافق يوم السبت 10 أغسطس من الشهر المقبل، ويوم الاحد الموافق 11 أغسطس سيكون أول أيام عيد الأضحى 2019 في مصر والدول العربية.
صل إجازة عيد الأضحى 2019 في دول عربية لـ 11 أيام، الأمر الذي جعل المسلمون في دول العالم يبحثون عن موعد إجازة عيد الأضحى 2019 في مصر والدول العربية، لمعرفة الدولة التي تصل عدد الإجازات فيها إلى 10 أيام.
فيما يختلف موعد إجازة عيد الأضحى 2019 من بلد إلى آخرى، ففي السعودية تصل إجازة عيد الأضحى 2019 لـ11 أيام، حيث أعلنت الخدمة المدنية في السعودية أن إجازة عيد الأضحى 2019 هي الإجازة الأخيرة لهذا العام ومدتها ستكون 11 يوما.
موعد إجازة عيد الأضحى 2019 في السعودية
يستعد المسلمين في السعودية لأخد إجازة عيد الأضحى 2019 من يوم 6 أغسطس على أن تنتهي الإجازة في 16 أغسطس أي 15 ذي الحجة، وهذا ينطبق على جميع المؤسسات عدا بعض القطاعات كالمستشفيات، وتمنح الشركات ذات القطاع الخاص إجازة أقصر للموظفين جاء هذا وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من لائحة الإجازات.
موعد إجازة عيد الأضحى 2019 في مصر
من المقرر بداية شهر ذي الحجة في 2 أغسطس ليكون عيد الأضحى 11 أغسطس لينتهي العيد 14 أغسطس وبذلك عدد أيام الإجازة في مصر 9 أيام.
موعد إجازة عيد الأضحى 2019 في الإمارات
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن موعد إجازة عيد الأضحى 2019، يبدأ 9 أغسطس لتستمر حتى 12 أغسطس وفقا لقرار مجلس الوزراء.
موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت
الكويت تقرر بدء إجازة العيد في 11 أغسطس وتستمر الإجازة حتى يوم 15 أغسطس.
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