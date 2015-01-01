مكتب التنسيق يُعلن: 85 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الأولي
الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:05 م
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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق اليوم الإثنين 22 يوليو 2019، أنه حوالي 85 ألف طالبًا وطالبة سجلوا بالمرحلة الأولى حتى الأن.
وأكد المشرف لعام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موضحا أن مكتب التنسيق يمكنه إستقبال تنسيق رغبات الطلاب حتى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل.
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لإجراء اختبارات القدرات وصل إلى 132 ألف.
وتجدر الإشارة أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجارى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل.
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