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بعد دي ليخت.. يوفنتوس يقترب من حسم صفقة قوية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 04:41 ص
بعد دي ليخت.. يوفنتوس يقترب من حسم صفقة قوية
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادى يوفنتوس الإيطالى دخل فى سباق التعاقد مع اللاعب الإنجليزي لنادى توتنهام هوتسيبير "دانى روز".


وذكرت صحيفة "الميرور" أن فريق يوفنتوس الإيطالى يسعي لتدعيم الجبهة اليسري بضم روز الذى أصبح خارج حسابات توتنهام للموسم الجديد بعد عدم سفره معهم لاعب الجولات التحضيرية للموسم المقبل.


ويذكر أن كل من باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي يسعوا أيضاً للتعاقد مع روز.
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