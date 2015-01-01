شروط استحقاق المعاش في قانون التأمين الاجتماعي الجديد

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قال الدكتور عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، إن استحقاق المعاش له شروط، وهو يمنح للأرامل، والفتاة العزباء، مؤكدًا أن معاش الأب هو حماية اجتماعية للأسرة مدى الحياة، فالأبن يأخد معاش والده بشرط أن يكون سنه أقل 21 سنة.



وأضاف حسن خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الطالب يأخذ معاش والده طوال فترة الدراسة، والحاصل على مؤهل متوسط يأخذ المعاش حتى سن 24 سنة، والمؤهل العالي يأخده حتى 26 سنة بشرط ألا يعمل، والعاجز يأخد معاش والده مدى الحياة.



وأوضح أن العمالة غير المنتظم يدفعون أشتراك 9% من الحد الأدنى للأجر، للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشا من إصابات العمل وتم رفع الحد الأدنى لهم لـ 900

