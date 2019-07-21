تنسيق الكليات 2019.. رابط مفعل لتسجيل رغباتك بكل سهولة عبر بوابة لحكومة المصرية

ننشر لكم رابط مفعل لتسجيل رغباتك بكل سهولة لتنسيق القبول بالكليات والجامعات هذا العام، غعلى طلاب الثانوية العامة الحاصلين على درجات بحد أدنى 398 درجة فأكثر للشعبة العلمية، وحد أدنى 389.5 درجة فأكثر للشعبة الرياضية، وحد أدنى 328 درجة لطلاب الشعبة الأدبية، تسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية





وفتح الموقع الرسمي لتنسيق الكليات 2019، أبوابه أمام الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل لاختيار الكليات المفترض إكمال دراستهم بها، لمدة 5 أيام متتالية، كما يتم فتح أبواب معامل الحاسبات بالجامعات للتنسيق من التاسعة من صباح اليوم لـ3 عصرا، ويتم التسجيل عبر بوابة الحكومة المصرية.





ونشرت وزارة التعليم العالي رابط مفعل يمكن للطلاب الدخول عليه لمعرفة تنسيق الكليات 2019 ولسهولة تسجيل الرغبات في المرحلة الاولى.





وقدمت وزارة التعليم العالي للطلاب الحاصلين على الحدود الدنيا من النسب المئوية التالية بنسبة 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، وحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% لطلاب الشعبة الأدبية، بنسبة 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، وحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% لطلاب الشعبة الأدبية، هذا الرابط



