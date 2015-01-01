الفجر





تنسيق المرحلة الاولى 2019 ، يمكن التسجيل عبر رابط الحكومة المصرية لمعرفة التنسيق وتسجيل الرغبات وفقا للكليت المتاحة والمطلوب، وفقد أقرت ا للجنة العليا للتنسيق، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبًا، أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبًا، وعن الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالي 98471 طالبًا، بإجمالي بلغ 143313 طالبًا بالشعب الثلاث.





ويمكن تسجيل رغباتك ومعرفة تنسيق المرحلة الأولى 2019 من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





بـ رقم الجلوس - الكود السري | اعرف تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة وسجل رغباتك

حرصت بوابةعلى تزويد قرائها من طلب وطالبات الثانوية العامة كافة المعلومات المتعلقة بنتيجة، حيث يطمئن كل طالب ويعرف ما هي الكلية التي تتلائم مع مجموعة سواء الشعبة العلمية و الادبية، في، الذي بدأ في التاسعة من صباح اليوم، كما نحرص على نشر رابط حين الدخول فيه سيتم تسجيل الرقم الجلوس والقود السري، لمعرفةوتسجيل الرغبات.