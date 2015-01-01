بـ رقم الجلوس - الكود السري | اعرف تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة وسجل رغباتك
الأحد 21/يوليه/2019 - 09:08 ص
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حرصت بوابة الفجر على تزويد قرائها من طلب وطالبات الثانوية العامة كافة المعلومات المتعلقة بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ، حيث يطمئن كل طالب ويعرف ما هي الكلية التي تتلائم مع مجموعة سواء الشعبة العلمية و الادبية، في تنسيق المرحلة الأولى 2019 ، الذي بدأ في التاسعة من صباح اليوم، كما نحرص على نشر رابط حين الدخول فيه سيتم تسجيل الرقم الجلوس والقود السري، لمعرفة تنسيق المرحلة الأولى 2019 وتسجيل الرغبات.
تنسيق المرحلة الاولى 2019 ، يمكن التسجيل عبر رابط الحكومة المصرية لمعرفة التنسيق وتسجيل الرغبات وفقا للكليت المتاحة والمطلوب، وفقد أقرت اللجنة العليا للتنسيق، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبًا، أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبًا، وعن الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالي 98471 طالبًا، بإجمالي بلغ 143313 طالبًا بالشعب الثلاث.
ويمكن تسجيل رغباتك ومعرفة تنسيق المرحلة الأولى 2019 من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بـ رقم الجلوس - الكود السري | اعرف تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة وسجل رغباتك
|نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
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