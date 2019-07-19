مشاهدة مباراة السنغال والجزائر بث مباشر كورة ستار TV بث مباشر مباراة final Algeria VS Senegal رابط ماتش الجزائر Goal

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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم:

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تشكيل السنغال المتوقع:

حراسة المرمى: أميجو جوميز.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، يوسف سابالي، لامين جاساما، شيخو كوياتي.

خط الوسط: إدريسا جويا، هنري سافيت، بابا نداي.

الهجوم: كريبن دياتا، مباي نيانج، وساديو مانى.





موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا:

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تشكيل الجزائر المتوقع:

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح.





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