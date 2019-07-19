Time أونلاين: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر كورة ستار yalla shoot يلا شوت ماتش الجزائر اليوم bein sport مفتوحة

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم الجمعة 19-7-2019 بث مباشر بجودة عالية عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يصطدم المنتخب الجزائري بنظيره منتخب السنغال، في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام نسختها الحالية في مصر، وذلك على استاد القاهرة الدولي.









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وتنطلق احداث المباراة المرتقبة بين محاربي الصحراء وأسود التيرانجا بنهائي "كان 2019" ، اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، الثامنة مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.





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مشاهدة جميع مباريات الجزائر اليوم ن خلال البث الأرضي للتلفزيون المصري عبر قناة تايم سبورتس time sports . من المقرر أن يذاع نهائي كأس الأمم الإفريقية بين الجزائر والسنغال، من خلال البث الفضائي لقناتي بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان وبي إن سبورتس ماكس إتش دي تو beIN SPORTS MAX HD1 و beIN SPORTS MAX HD2 ، كما ستذاع المباراة م





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يتوقع الكثيرون أن يبدأ المنتخب الجزائري بقيادة مدربه الوطني جمال بلماضي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رايس مبولحي، خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - مهدي زفان، الوسط الدفاعي: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر، الوسط الهجومي: يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز، الهجوم الصريح: بغداد بونجاح.





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على الجانب الآخر سيكون التشكيل المتوقع للسنغال، بقيادة المدرب المميز أليو سيسه، على النحو التالي: حراسة المرمى: ألفريد جوميس، خط الدفاع: يوسف سابالي - ساليف ساني - شيخو كوياتي - لاميني جاساما، خط الوسط الدفاعي: بادو ندياي - إدريسا جاي، خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - هنري سايفيت - إسماعيلا سار، الهجوم الصريح: مباي نيانج.



