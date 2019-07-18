نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 18/7/2019





صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن إدارة الطرق بالجهاز بدأت فى تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحصرى.





وجّه رئيس الوزراء المصري، بالبدء في إيجاد تسوية بين الكهرباء والمالية والبترول، من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى لإيجاد تسوية شاملة بين الوزارات الثلاث.





وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني"i-score" لاتاحة بيانات السجل التجاري الكترونيا للبنوك.





اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الأول للتسويق الإلكتروني للسيدات والفتيات من رائدات الأعمال، والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 14 حتى 18 يوليو في إطار تنفيذ مبادرة "قدوة.تك" لتمكين المرأة.





أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن سعر الأرز في التموين 9 جنيهات فقط للكيلو، مشيرة إلى أن ما يتردد حول ارتفاع سعره إلى 12 جنيها في المنافذ التموينية، شائعات تستهدف إثارة غضب حاملي البطاقات التموينية.





أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع اعمال الكوبرى بشارع النصر للسيارات بوادى حوف لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





صعدت أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 6 جنيهات، بدعم من تحقيق سعر المعدن الأصفر لأعلي مستوي فى 6 سنوات بنهاية تعاملات أمس.











نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 18/7/2019.