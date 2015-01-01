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رئيس جهاز 6 أكتوبر: البدء فى تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحصرى بمدينة 6 أكتوبر

الخميس 18/يوليه/2019 - 12:10 م
رئيس جهاز 6 أكتوبر: البدء فى تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحصرى بمدينة 6 أكتوبر
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صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن إدارة الطرق بالجهاز بدأت فى تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحصرى، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة، للارتقاء بجودة الطرق، وتسهيل الحركة المرورية، بما يخدم عملية التنمية الشاملة بالمدينة.

وقال شريف الشربيني: تتضمن أعمال التطوير، خلق محور بديل موازٍ للطريق الرابط بين ميداني (ماجدة - الحصري) للعمل على خفض الكثافة المرورية للاستخدامات التالية (جامعة ٦ أكتوبر - نطاق المولات بالحصري- جهاز مدينة ٦ أكتوبر)، وتقصير مسافة الربط بين الحيين السابع والأول، وتعديل الاتجاهات الداخلية لنطاق المولات بما يتناسب مع الاستعمالات، وتسهيل الربط بالطرق المحيطة، وعمل طريق بين مول دايموند ومجمع ماجده للربط مع الطريق الداخلي لنطاق المولات باتجاه واحد ممنوع الانتظار به، و خلق ساحات انتظار سيارات سطحية بنطاق المولات تسع ١٩٤ سيارة، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة المستخدمين للسيارات، وخلق ساحات انتظار جانبية بالطرق الداخلية تسع ٤٢٠ سيارة، و تشكيل أرصفة للطرق الداخلية بعرض مناسب لحركة المستخدمين المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة.​


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