ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس (روابط سريعة)

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع، ننشره لكم لمعرفة النتيجة فور ظهورها، كما تستعد الفجر لنشر روابط يستطيع الطالب من خلالها معرفة نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع.

















ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس





يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الثانويه العامة 2019 برقم الجلوس عبر لينك نتيجتك من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب أو طالبة من خلال الخطوات التالية:-





- ادخل على رابط بوابة الثانوية العامة من ( اضغط هنا ).





- قم بتحديد الشعبة (علمي علوم أو رياضة أو الشعبة الأدبية).





- اكتب رقم جلوسك الخاص.





- اضغط على كلمة "عرض النتيجة".





ولقد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019.





وقام شوقي بتهنئة الأوائل هاتفيًا، بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.





وأعلن عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب/طالبة، مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".





وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.



