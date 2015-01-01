ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس (روابط سريعة)
السبت 13/يوليه/2019 - 07:43 م
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رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع، ننشره لكم لمعرفة النتيجة فور ظهورها، كما تستعد الفجر لنشر روابط يستطيع الطالب من خلالها معرفة نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع.
ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس
ظهرت رسميا نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت الموافق 13 يوليو، فقد اعتمدها وزير التربية والتعليم، وقام بتهنئة الأوائل، ونحن الان نستعد لنشر روابط سريعة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 بكل سهولة لطمأنة الطلاب الذين انتابهم القلق والحيرة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2019 خلال الفترة القليلة الماضية.
فقد ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس للحصول على نتائجهم لمعرفة درجاتهم، حيث أعلن مصدر من وزارة التربية والتعليم برفع نتيجه الثانويه العامه الدور الأول 2019 يوم الأحد ليتمكن جميع طلاب الثانويه العامه 2019 من الحصول على نتيجتهم، والان يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال الروابط التالية.
ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس
يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الثانويه العامة 2019 برقم الجلوس عبر لينك نتيجتك من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب أو طالبة من خلال الخطوات التالية:-
- ادخل على رابط بوابة الثانوية العامة من (اضغط هنا).
- قم بتحديد الشعبة (علمي علوم أو رياضة أو الشعبة الأدبية).
- اكتب رقم جلوسك الخاص.
- اضغط على كلمة "عرض النتيجة".
ولقد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019.
وقام شوقي بتهنئة الأوائل هاتفيًا، بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.
وأعلن عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب/طالبة، مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".
وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.
ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس
|نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
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ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس
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