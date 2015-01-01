نتيجة الثانوية العامة 2019 خلال ساعات قليلة.. ترقبوا

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يترقب الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي اليوم السبت عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠١٩، وقال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبوطالبة، مقسمين 34 طالب وطالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".





ومتابعة لـ نتيجة الثانوية العامة 2019 ، هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اوائل الثانوية العامة عبر الهاتف، وقال "عبد الحكم"، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.





كما تنافس 300 طالب وطالبة على المركز العشر الأولى وتم حسم أسماء أوائل الثانوية العامة بعد مراجعة اوراق الإجابة.

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كما أدى أكثر من 669 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، وننشر لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، احفظ المقالة وتابعنا لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠١٩ فور الإعلان عنها.