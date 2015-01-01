نتيجة الثانوية العامة 2019 خلال ساعات قليلة.. ترقبوا
السبت 13/يوليه/2019 - 04:51 م
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في إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بالاخبار الهامة التي تفيدهم، قدمت بوابة الفجر الإلكترونية رابط لمعرفة النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، فقد ترقبوا وسجلوا بياناتكم للحصول عليها فور ظهورها مباشرة، عبر الروابط التالية المرفقة أسفر الخبر.
نتيجة الثانوية العامة 2019 خلال ساعات قليلة.. ترقبوا
|نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
|نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
ويبحث الآن طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس اليوم السابع عبر محركات البحث، لذا سنقدم لكم خدمة " نتيجتك " لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠١٩ اليوم السابع فور الإعلان عنها غدًا.
يترقب الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي اليوم السبت عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠١٩، وقال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبوطالبة، مقسمين 34 طالب وطالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".
ومتابعة لـ نتيجة الثانوية العامة 2019 ، هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اوائل الثانوية العامة عبر الهاتف، وقال "عبد الحكم"، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.
كما تنافس 300 طالب وطالبة على المركز العشر الأولى وتم حسم أسماء أوائل الثانوية العامة بعد مراجعة اوراق الإجابة.
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وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للقراء، سنقدم لكم خدمة "نتيجتك" للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، قم بتسجيل اسمك ورقم الجلوس والبرد الالكتروني الخاص بك ورقم الهاتف، وسنخبركم بـ نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠١٩ فور الإعلان عنها غدا الأحد في مؤتمر صحفي للوزير التربية والتعليم، كما يمكنك الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم عبر رابط بوابة الثانوية العامة اضغط هنا، وسيتم رفع نتيجة الثانوية العامة 2019 على الموقع فور الإعلان عنها رسميا.
كما أدى أكثر من 669 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، وننشر لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، احفظ المقالة وتابعنا لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠١٩ فور الإعلان عنها.
نتيجة الثانوية العامة 2019 خلال ساعات قليلة.. ترقبوا
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