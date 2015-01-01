سطو تاريخي على كتاب "كليوباترا".. وتحرك فوري من اتحاد الناشرين

جريمة ثقافية جديدة تتمثل في سرقة كاتب فرنسي، لكتاب مصري يتحدث عن تاريخ كليوباترا.



الواقعة كما روتها "الخلالي" تتمثل في اختيارها كتابا لمناقشته بعنوان "كليوبترا سيرتها وحكم التاريخ عليها"، للكاتب المصري زكي علي، الذي تم إصداره قبل أكثر من خمسين عامًا في 1962، وطلبها لنسخة جديدة من دار الكتب لتفاجأ بنفس النسخة ولكن باسم كاتب فرنسي يُدعى أليكسندر دوماس، وأصدرته باسمه إحدى دور النشر.



"الخلالي" طالبت الجهات المعنية والنائب العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد دار النشر التي تسطو على التاريخ والثقافة المصرية.



ومن ناحيته قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن "الاتحاد منوط به حماية الملكية الفكرية للناشر المصري أو أي مؤلف في العالم، لو حدثت واقعة سرقة الفكرة على أرض مصرية".



وقال "عبده"، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إنه سيقوم فورا بمراجعة الأمر مع لجنة الملكية الفكرية للتحقق من الأمر، ولو ثبتت واقعة السرقة سنقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة.



كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال حلقة أمس الجمعة من برنامجها "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "TeN"، عن