إطلالة جذبت الملايين.. وحدث أبكى وأضحك هيفاء وهبي في ظهورها الأول منذ مرضها (فيديو)





أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة على جمهورها، منذ أزمة مرضها الأخيرة، بعدما أحيت حفلا في الساحل الشمالي في مصر، لكن لم تتوقع أن يكون هذا الحفل محملا بأحداث جذبت الملايين.





نشرت قناة "إل بي سي" اللبنانية مقطع فيديو، يظهر إطلالتها، خلال ذلك الحفل، الذي أحيته في الساحل الشمالي، الذي يعد ظهورها الأول منذ تعافيها من مرضها الذي أعلنت عنه في وقت سابق.





وأطلت هيفاء وهبي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" بإطلالة جذابة، جذبت ملايين المشاهدات.





وحصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة في نحو 7 ساعات فقط، وتضاعفت تلك المشاهدات بصورة كبيرة بمرور الساعات.





ولكن نشرت هيفاء وهبي "ستوري" آخر، حول ما حدث في حفلها الأول منذ مرضها، والذي تحدثت فيه عن سر "أبكاها وأضحكها" بعد الحفل.





وتحدثت هيفاء وهبي في ستوري "إنستغرام" عن انقطاع التيار الكهربائي في حفلها الأول منذ مرضها.





وقالت هيفاء وهبي "انقطعت الكهربا بالحفلة، أول مرة بتصير"، وأرفقت التعليق بإيموجي "ضاحك وآخر يبكي".





وكانت هيفاء وهبي قد أعلنت في منتصف يونيو/ حزيران، عودتها من المستشفى.





وكانت هيفاء وهبي فجرت مفاجأة وصفتها تقارير إعلامية بالصادمة، حول سر غيابها طوال شهر رمضان.





وجاءت تصريحات هيفاء وهبي، خلال تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، والتي كانت تهنيء فيها الجميع بأول أيام عيد الفطر.





وقالت هيفاء وهبي إن سر غيابها طول شهر رمضان عن أي أعمال درامية أو مقابلات حوارية أو حتى الظهور إعلاميا أو في أي حفلات هو إصابتها بوعكة صحية، بحسب قولها.





وتابعت "عيد مبارك… ينعاد على الجميع، اعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية اتعرض لها منذ أكثر من شهر".





ومضت "خلوني بصلواتكم وان شاء الله أعود لكم قريبا… الحمد لله على كل شيء… عيد مبارك".





ولم تفسر هيفاء وهبي ما هي تلك الوعكة الصحية التي تمر بها.



