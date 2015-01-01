استعلم الآن .. لينك نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس شعبتي "علمي / أدبي" | نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠١٩ بالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2019 ستظهر خلال ساعات على المواقع الاخبارية، وذلك عقب اعتمادها غدا، والإعلان عن نتيجية الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس رسميًا يوم الأحد بمؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم، كما سيتم رفع نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول على بوابة الثانوية العامة التابعة لموقع الوزارة، لذا سنقدم لكم لينك نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم .





وفي الفترة الماضية، نشبت حالة من القلق والترقب لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، حيث انتشر مؤخرًا شائعات حول تسريب نتيجة الثانوية العامة 2019 ، وهذا ما نفاه مجلس الوزراء، لذلك سنقدم لكم لينك نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس ، وذلك للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فور الإعلان عنها، كما صرحت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بأنها اقتربت من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 ، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي، وزيرة التربية والتعلم والتعليم الفني.



وعن أسباب تأخر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019، صرحت وزارة التربية والتعليم بأن أسباب تأخر نتيجة الثانوية العامة، كالآتي:

إعطاء الفرصة كاملة لعملية المراجعة الدقيقة لأوراق إجابات الطلاب دون ضغوط عامل الوقت، والمراجعة الجزئية لأسئلة الورقة الامتحانية تأخذ مزيد من الوقت، والتجميع الدقيق لدرجات الطلاب وإعادة أوارق الإجابة للتصحيح مرة أخرى حال وجود أي جزء غير مصحح، وعملية رصد وتقدير الدرجات وتجميعها تخضع لدقة متناهية وذلك لضمان حصول كل ذي حق حقه، والعمل بدقة متناهية في جميع المراحل بدء من التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات وذلك بهدف تقليل التظلمات التي تتبع إعلان النتائج.



كما أعلنت مصادر في وزارة التربية والتعليم مؤخرًا أن كنترولات تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول ، سوف تنهي عملها خلال خمس أيام على أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 منتصف الشهر الجاري، وستكون أعلي من الأعوام الماضية، ويمكن لكل طلاب الصف الثالث الثانوي كتابة الاسم ورقم الجلوس والقسم في تعليق وسيتم عرض نتيجة الثانوي العام فور اعتمادها من وزير التعليم.





وزارة التربية والتعليم تعلن عن موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2019





أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا السبت على أن تعلن فى اليوم الثانى لاعتمادها إلكترونيا وفى المدارس، ويشار إلى أن 669 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة 2019 فى الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو الجارى.





أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس





خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع إلكتروني للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس اضغط هنا، حيث يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به وتحديد الشعبة سواء كانت "أدبي - علمي علوم - علمي رياضة"، وستظهر عبر بوابة الثانوية العامة، حيث يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به وتحديد الشعبة سواء كانت "أدبي - علمي علوم - علمي رياضة"، وستظهر نتيجة الثانوية العامة 2019 .

تصريح خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة بشأن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019





أعلن خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، أن وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 ، بداية الأسبوع المقبل، وتابع في تصريحات صحفية، إن كنترولات الثانوية العامة، بالقطاعات الأربعة الرئيسية في: القاهرة، أسيوط، المنصورة، والإسكندرية، انتهت من أعمال تصحيح الامتحانات في مختلف المواد البالغ عددها 19 مادة.

كما أعلن مصدر مسؤل بوزارة التربية والتعليم، أن طلاب شعبة علمي العلوم حققوا أعلى النتائج بين طلاب الثانوية العامة في نتيجة الثانوية العامة 2019 ، تلاهم طلاب شعبة الرياضيات، ثم الشعبة الأدبية.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، استعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر الروابط أسفل المقال.



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