كورة ostora مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر time sport الان مجانا FREE MATCH مشاهدة مباراة تونس Madagascar

مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس 11-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث يحتضن استاد السلام مباراة قوية بين المنتخب التونسي ونظيره منتخب مدغشقر، وذلك مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها في مصر حتى 19 يوليو القادم.





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من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين تونس ومدغشقر اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.





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يستضيف ملعب السلام مباراة اليوم بين المنتخب التونسي ونظيره منتخب مدغشقر، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، كما ستذاع من خلال البث الأرضي للتلفزين المصري عبر قناة تايم سبورت time sport .





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لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب التونسي في لقائه امام مدغشقر بسبب الإيقاف فى ربع نهائي من البطولة الأفريقية، لكن يستمر غياب الظهير الأيسر لنسور قرطاج أيمن بن محمد ويوسف المساكني للإصابة، وسيبدأ المدرب ألان جريس بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: معز بن شريفية، خط الدفاع: وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون - أسامة الحدادي، خط الوسط: غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي، الأجنحة والهجوم الصريح: أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي - يوسف المساكني.





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وعلى الجانب الآخر، لا يوجد غيابات في صفوف منتخب الباريا فى هذه المباراة ، وسيكون الفريق جاهز وكامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة امام نسور قرطاج، وسيبدأ المدرب نيكولاس دوبوي هذه المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ملفين أدريان، خط الدفاع: رومان ميتانير - وماس فونتين - اسكال رازاكانانتينيانا - جيريمي موريل، خط الوسط: ريان رافيلوسون - أنيسيت أندريانانتيناينا - إبراهيم أمادا، الأجنحة والهجوم الصريح: الاينا نومينياناهاري - فانيفا إيما أندرياتسيما - كاروليس اندريا.



